"هيئة الرياضة" تعتمد التشكيل الجديد لإدارتي الهلال والشباب

برئاسة "بن نافل" والبلطان

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي الهلال لمدة 4 سنوات، برئاسة فهد بن نافل وعضوية كل من (سطان بن سعيد، سليمان الهتلان، فيصل الغشيان، سلمان التويجري وفهد المفرج).

كما تم اعتماد مجلس إدارة نادي الشباب لذات الفترة الزمنية أيضاً، برئاسة خالد البلطان وخليف الهويش (نائبًا للرئيس) وعضوية كل من (فهد العليان، فهد الشعلان، أحمد الكنهل، كنعان الكنعاني وتركي الفرج).