شاهد.. 4 أعوام من المصير المجهول لـ2043 قطعة ارض بمخطط في جازان

اختبار للتربة وبعض البتر ثم مغادرة الموقع.. والمتضررون يناشدون التدخل العاجل

لا يزال مصير 2043 قطعة أرض بمخطط وزارة الإسكان بمركز الموسم "مخطط الحي المتميز" مجهولًا؛ وذلك منذ أكثر من أربعة أعوام؛ حيث لم تبدأ وزارة الإسكان بالعمل به سوى بوضع علامات تفيد أن الأرض ملك لوزارة الإسكان بعد استلام الموقع من بلدية الموسم.

وفي التفاصيل: قامت وزارة الإسكان قبل أربعة أعوام بعمل اختبارات للتربة ووضع بعض البتر وغادرت الموقع ولم تعد إلى اليوم؛ حيث قال عدد من المواطنين: "فرحنا عندما شاهدنا وزارة الإسكان تقوم بتحديد الموقع بعلامات لهم وعمل اختبارات تربة للموقع، وشعرنا أن الحلم سيصبح حقيقة بامتلاكنا للمنازل بعد قيام وزارة الإسكان بالشروع بالعمل بالمخطط وعمل البنية التحتية بالموقع ثم تسليمه لنا؛ للبدء بالبناء، ولكن تلاشت الأحلام".

وأوضحوا: "لنا الآن أربعة أعوام ولم نشاهد أي تحرك بالموقع سوى وجود شعارات لوزارة الإسكان فقط ولكن لا يوجد أي بوادر مشروع إطلاقًا"، متسائلين عن مصير المخطط ومتى سيتم البدء فيه.

وطالبوا في نفس الوقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بسرعة إنهاء مشروع "مخطط المتميز" من تهذيب وعمل بنية تحتية؛ حتى يتسنى لهم البناء وتوفير مسكن وبيئة مناسبة لأبنائهم.