بالصور.. تحت الأرض مدينة الجحيم الحمراء "مناجم وأحجار نادرة" هنا التفاصيل

تصل الحرارة إلى 50 درجة صيفاً

إذا وُجِدت أحجار الأوبال فاعلم تماماً أنك أصبحت ثرياً للغاية، وحيث إن قطعة الأوبال الأسترالية الكبيرة الحجم والمتميزة الجودة يمكن أن يصل سعرها إلى أكثر من 3 ملايين ريال سعودي؛ بسبب حاجة تجار المجوهرات لهذه الأحجار حول العالم.

ولكن الصدمة أن أحجار الأوبال نادرة جداً، وربما تحتاج إلى شهور أو سنوات، حتى تجد تلك الأحجار الموجودة بكثرة في قرية "كوبربيدي" الأسترالية والمعروفة بأنها "عاصمة الأوبال في العالم".

وتنتج هذه القرية 80% من أحجار الأوبال على مستوى العالم، ويقطنها نحو 3500 نسمة يعيش سكانها تحت الأرض في مناجم قديمة صمموا فيها منازلهم ومكتباتهم، ويعيش تحت الأرض نحو 60% من سكان القرية ما يعادل 3500 نسمة منذ نحو 100 عام.

وتبدأ القصة عندما اكتشف طفل قطعة من الأحجار الكريمة بالمنطقة، فتوافد عمال المناجم إليها، وسرعان ما تكونت بلدة كوبر بيدي، ويعيش سكانها بطريقة عيش خاصة وفريدة، حيث يسكن نحو نصفهم تحت الأرض اضطراراً داخل كهوف مهجورة؛ لتفادي درجات الحرارة المرتفعة خلال موسم الصيف التي قد تصل إلى 50 درجة، علماً بأن درجات الحرارة داخل الكهوف تكون منخفضة، وتظل ثابتة على مدار السنة، ويفضل سكان القرية إلى يومنا هذا بناء منازلهم داخل الكهوف التي حُفِرت سابقاً؛ بغرض التنقيب عن حجر الأوبال الكريم.