طبيب يُحَذّر: شرب الشاي ساخنًا قد يصيب بهذا المرض الخطير

رغم فوائد الشاي الصحية العديدة؛ إلا أن سوء تناوله يمكن أن يشكل مخاطر صحية، كما أكد الدكتور فرهاد إسلامي، أحد الباحثين البارزين في جمعية السرطان الأمريكية (ACS).

وقال "إسلامي": إن شرب الشاي بكمية أكثر من 700 مل، ودرجة حرارة تزيد على 60 درجة كل يوم؛ يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية للمريء بنحو 90%، حسب موقع "medikforum".

وتنقل وكالة "سبوتنك" الروسية عن "إسلامي"، قوله: يمكن أن نستنتج أن تناول أي مشروبات ساخنة -وليس الشاي فقط- يمكن أن يؤدي إلى مثل هذه العواقب، وحث "إسلامي" أولئك الذين يشربون الشاي شديد السخونة على أن يتعودوا الانتظار حتى يبرد قليلًا ويصبح دافئًا.

وأضاف: "هذا الخطر يحدث عند أولئك الذين لديهم حب مفرط للشاي ويشربون أكثر من عشرة أكواب يوميًّا؛ حيث يحتوي هذا المشروب على مادة التانينات التي يمكن أن تتداخل مع امتصاص الحديد؛ مما قد يؤدي إلى نقص الحديد في الجسم".