الرياض تتصدر مدن المملكة في عدد متعافي "كورونا"

سجلت اليوم 599 حالة شفاء جديدة والإجمالي 8226

تصدّرت الرياض مدن السعودية من حيث عدد المتعافين من كورونا، بعد أن سجلت اليوم 599 حالة تعافٍ جديدة من أصل 2233 حالة تعافٍ موزعة على مناطق ومحافظات المملكة.

وأصبح إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في الرياض 8226 حالة، تليها مكة التي سجلت اليوم 312 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 8041 حالة.

وسجلت جدة اليوم 255 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 6550 حالة، بينما جاءت المدينة في المرتبة الرابعة، حيث سجلت اليوم 109 حالات ليصبح إجمالي المتعافين فيها 6217 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 05:13 PM

سجلت اليوم 599 حالة شفاء جديدة والإجمالي 8226

الرياض تتصدر مدن المملكة في عدد متعافي "كورونا"

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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تصدّرت الرياض مدن السعودية من حيث عدد المتعافين من كورونا، بعد أن سجلت اليوم 599 حالة تعافٍ جديدة من أصل 2233 حالة تعافٍ موزعة على مناطق ومحافظات المملكة.

وأصبح إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في الرياض 8226 حالة، تليها مكة التي سجلت اليوم 312 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 8041 حالة.

وسجلت جدة اليوم 255 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 6550 حالة، بينما جاءت المدينة في المرتبة الرابعة، حيث سجلت اليوم 109 حالات ليصبح إجمالي المتعافين فيها 6217 حالة.

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فيروس كورونا الجديد

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