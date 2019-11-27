"العمل" توافق على تأسيس جمعية "إسناد" لذوي الإعاقة بشرورة

لخدمة أكثر من 300 شخص بالمحافظة ومراكزها

وافقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تأسيس جمعية إسناد لذوي الإعاقة بمحافظة شرورة؛ لخدمة أكثر من 300 من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة ومراكزها.



وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية عامر بن مبارك النهدي: إن ذوي الإعاقة وأسرهم بالمحافظة استبشروا بالموافقة على تأسيس الجمعية التي ستكون مظلّة لذوي الإعاقة، آملين أن تحقق أهدافهم وتطلعاتهم في جميع المجالات؛ ومنها التأهيل والتدريب والعلاج والتعليم والتوعية والتدخل المبكر والخدمات المساندة.



وبيّن "النهدي" أن أعداد ذوي الإعاقة بشرورة كبيرة ومتنوعة ما بين: الإعاقات الذهنية والتوحد والتأخر العقلي وفرط الحركة وتشتت الانتباه وضمور المخ والدوران، وكذلك إعاقات الصمم والبكم والإعاقات الحركية المختلفة، والتي ستكون الجمعية نواة لتحقيق تطلعاتهم وأهدافهم.



وأوضح أنهم في أمسّ الحاجة للتدريب والتعليم والعلاج والتأهيل، وكذلك الأسر وذووهم بحاجة إلى الإرشاد والتدريب على كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المنزل وفي محيطهم الأسري.



وتقدّم "النهدي" بالشكر والعرفان لأمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول؛ على دعمهما اللامحدود ومساندتهما لذوي الإعاقة بالمنطقة، كما شكر محافظ شرورة إبراهيم الشهري؛ على اهتمامه ومتابعته لمطالب ذوي الإعاقة بالمحافظة، داعيًا الجميع لدعم مساندة تأسيس جمعية إسناد لتحقق أهدافها لذوي الإعاقة بالمحافظة ومراكزها.