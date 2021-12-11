بخماسية نظيفة.. "قطر" تتأهل لنصف نهائي كأس "العرب" على حساب "الإمارات"

تأهل المنتخب القطري للدور نصف النهائي من مسابقة كأس العرب FIFA قطر 2021؛ وذلك عقب تغلبه على المنتخب الإماراتي بخماسية نظيفة أمس الجمعة على استاد "البيت" في مدينة الخور القطرية ضمن مباريات الدور ربع النهائي للبطولة.



الأهداف الخمسة جاءت في شوط المباراة الأول عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة الـ6، ثم أضاف المعز علي الهدف الثاني في الدقيقة الـ28، وأضاف اللاعب بوعلام خوخي الثالث في الدقيقة الـ36.



والهدف الرابع سجله اللاعب عبدالعزيز حاتم في الدقيقة الـ44 قبل أن يختتم المعز علي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة الـ46.



يُذكر أن المنتخب القطري سينتظر الفائز من مباراة المنتخبين المغربي والجزائري للعب في الدور نصف النهائي.