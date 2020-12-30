أسواق الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 51.21 دولار للبرميل

ارتفعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.3%

صعدت أسعار النفط اليوم، الأربعاء، مدعمة بتراجع الدولار لأدنى مستوى في أكثر من عامين ونصف.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير بنحو 0.5%، إلى 51.21 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما ارتفعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.3%، إلى 48.13 دولار للبرميل، وفق رويترز.

ويتابع المستثمرون مستجدات سلالة كورونا الجديدة، إذ سجلت الولايات المتحدة أول إصابة بها بعد أقل من أسبوعين من اكتشافها في المملكة المتحدة.