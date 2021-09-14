"مدني مكة" يحذّر من تغيرات جوية تستمر حتى الـ 5 مساءً

"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على عدد من المحافظات

دعت مديرية الدفاع المدني في مكة المكرّمة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: أضم، والعرضيات، وميسان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، تستمر حتى الساعة 5 مساءً.