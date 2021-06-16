"أدبي حائل" يقيم دورة تدريبية مجانية في الخط العربي.. الاثنين القادم

"المهيلب" دعا الراغبين في الالتحاق بتعبئة النموذج المخصص للتسجيل

يقيم النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل مساء يوم الاثنين القادم، الموافق ١٤٤٢/١١/١١هـ، دورة تدريبية مجانية في الخط العربي تستمر لمدة ثلاثة أيام، بالتزامن مع عام الخط العربي ٢٠٢١م.

وتفصيلًا: أوضح ل "سبق" رئيس أدبي حائل الدكتور نايف المهيلب؛ أن الدورة تتضمن محاور التعريف العام بفن الخط العربي ومدارسه وأنواعه وأدواته وشرح الوسائل التدريبية المهمة في تعلم فن الخط بيسر وسهولة، بالإضافة إلى شرح المفردات والحروف والجُمل الكاملة.

ودعا "المهيلب" الراغبين في الالتحاق بالدورة تعبئة النموذج المخصص للتسجيل مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية المعتمدة، مشيراً إلى أن العدد محدود جداً للحد من انتشار فيروس كورونا، والتسجيل عبر الرابط التالي: https://cutt.us/2WNDZ