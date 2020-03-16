معظمهم عائد من إيران.. ارتفاع حصيلة المصابين بـ"كورونا" في باكستان إلى 53 حالة

مصادر طبية: وضع العشرات من الحالات المشتبهة بالحجر الصحي بالمستشفيات الحكومية

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 53 حالة مؤكدة؛ وذلك بعد تسجيل 20 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي التفاصيل، أوضحت مصادر طبية باكستانية أن معظم الحالات الجديدة ظهرت في الأشخاص الذين عادوا من إيران، مبينة أن 35 حالة من إجمالي الحالات التي ظهرت في باكستان توجَد في إقليم السند الجنوبي، مع تسجيل أول إصابة في مدينة لاهور عاصمة إقليم السند، ظهرت لدى سيدة (54 عامًا) عادت من المملكة المتحدة، فضلاً عن الإصابات التي تم تسجيلها في وقت سابق بالعاصمة إسلام أباد وإقليم بلوشستان ومنطقة جيلجيت بلتستان.

وأضافت بأنه تم وضع العشرات من الحالات المشتبهة في الحجر الصحي في المستشفيات الحكومية التي تم تخصيصها لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.