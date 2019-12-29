وصفة بسيطة تنهي ألم الصداع

قبل استعمال المسكنات المعتادة

في خبر قد يمثل أهميةً لكثيرين، أشارت بوابة "هايل براكسست" الألمانية، إلى أنه يمكن للمرء تناول نوع معين من القهوة بطريقة معيّنة للتخلص من الصداع، وذلك قبل اللجوء إلى استعمال المسكنات المعتادة.

وتعود أهمية خبر البوابة الألمانية، إلى سهولة تحضير ذلك "العلاج الطبيعي" في المنزل، وتأثيره المفترض في الصداع الذي لا يفلت منه أحدٌ.

وأكّدت البوابة الألمانية أن تناول قهوة الإسبريسو بالليمون يساعد على التخلص من الصداع، فضلاً عن أنها تُجدي مع حالات الصداع النصفي.

وتتلخص "الوصفة" البسيطة من خلال تناول كوب من قهوة الإسبريسو، غير المحلاة، مع عصر نصف ليمونة.

ووفق "الألمانية"، فإن الكافيين الموجود في القهوة له تأثير إيجابي في الصداع؛ لأنه يمنع تكوين إنزيم يسهم في الشعور بالألم، كما أن إضافة الليمون تسهم في الحد من الشعور بالألم في الجسم.

ولكن إذا استمر الصداع بعد تناول القهوة مع الليمون، فمن الأفضل استشارة طبيب مختص.