مكافحة المخدرات تلقي القبض على مواطن لتلقيه (51) كيلو جرامًا من الحشيش

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية وتمت إحالته إلى النيابة العامة

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، وبالتنسيق مع حرس الحدود بمنطقة نجران، أسفرت عن القبض على مواطن لتلقيه كمية كبيرة من الحشيش المخدر، بلغت (51) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، وقد أُوقف واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

مكافحة المخدرات النيابة العامة

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16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443 11:45 PM

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية وتمت إحالته إلى النيابة العامة

مكافحة المخدرات تلقي القبض على مواطن لتلقيه (51) كيلو جرامًا من الحشيش

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، وبالتنسيق مع حرس الحدود بمنطقة نجران، أسفرت عن القبض على مواطن لتلقيه كمية كبيرة من الحشيش المخدر، بلغت (51) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، وقد أُوقف واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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