خادم الحرمين الشريفين يبحث مع ملك البحرين القضايا ذات الاهتمام المشترك

استعرض خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم الاثنين، من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وتفصيلاً، تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442 11:56 PM

استعرض خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين

خادم الحرمين الشريفين يبحث مع ملك البحرين القضايا ذات الاهتمام المشترك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم الاثنين، من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وتفصيلاً، تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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