خادم الحرمين الشريفين يبحث مع ملك البحرين القضايا ذات الاهتمام المشترك

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم الاثنين، من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.
وتفصيلاً، تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
استعرض خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم الاثنين، من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.
وتفصيلاً، تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.