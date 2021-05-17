خادم الحرمين الشريفين يبحث مع ملك البحرين القضايا ذات الاهتمام المشترك

استعرض خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم الاثنين، من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وتفصيلاً، تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.