أكبر قفزة يومية.. "كورونا" يباغت 691 ماليزياً جديداً

الفيروس أجهز على 4 مرضى

سجلت ماليزيا، اليوم الثلاثاء، 691 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر قفزة يومية لعدد الحالات بالبلاد منذ بداية الجائحة.

وبيّنت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات في ماليزيا يرتفع إلى 13504، وفقاً لـ "رويترز".

وأضافت الوزارة أنها سجلت أربع حالات وفاة أخرى بالمرض؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 141.

فيروس كورونا الجديد

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06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442 03:51 PM

الفيروس أجهز على 4 مرضى

أكبر قفزة يومية.. "كورونا" يباغت 691 ماليزياً جديداً

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجلت ماليزيا، اليوم الثلاثاء، 691 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر قفزة يومية لعدد الحالات بالبلاد منذ بداية الجائحة.

وبيّنت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات في ماليزيا يرتفع إلى 13504، وفقاً لـ "رويترز".

وأضافت الوزارة أنها سجلت أربع حالات وفاة أخرى بالمرض؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 141.

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