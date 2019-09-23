"السويلم": المملكة على خطى المؤسس.. أصبحت في الريادة إقليميًا وعالميًا

"المطيري": "عناية" تستلهم رؤية 2030 في تنفيذ برامجها بوسائل مبتكرة

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى(عناية)، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، إن المملكة العربية السعودية تعيش نعمة الأمن والأمان، بفضل الله عز وجل وما تقدمه قيادتنا الرشيدة من خدمات تنموية ونهضة شاملة تحقق تطلعات وآمال المواطنين.

وأشار السويلم في تصريح له بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، إلى أن الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ استطاع أن يبني دولة قوية بعد أن وحد البلاد على كلمة التوحيد، وهي اليوم تتبوأ مكانة دولية متميزة؛ بفضل سياسته المتوازنة وانتهاجها لمنهج الوسطية والاعتدال حتى أصبحت علامة فارقة تعرف بها المملكة والشعب السعودي.

وهنأ السويلم مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان باليوم الوطني، لافتًا إلى أن عهمدهما واكبه من تطورات ونهضة تنموية تنتظم الوطن بأكمله، كما هنأ حكومة خادم الحرمين الشريفين على نجاح الحج وعلى ما تحقق من إنجازات ضخمة في مختلف الميادين.

من جانبه قال الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، إن الاحتفال باليوم الوطني تعبير وطني لما قدمه جيل الآباء في توحيد الكلمة وأجزاء المملكة تحت قيادة واحدة على يد الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ وما واكبها خلال تلك العقود من الإنجازات والمكتسبات جعلت من المملكة بلداً قوياً موحداً ينعم بالخيرات، ولقد ساهم ملوكها البررة - رحمهم الله - عبر الأزمنة المتتالية في نهضتها، وتقدمها، وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- توجت هذه النجاحات بوضع رؤية 2030 وهي رؤية ستمكن المملكة من تحقيق طفرة تنموية في جميع مناحي الحياة.

وأوضح المطيري أن المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان اهتماماً خاصاً بالقطاع الخيري، والذي يتوقع بحسب رؤية2030 رفع عدد المتطوعين بالوطن إلى مليون متطوع، بما يحققِ أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الوطن يزخر بجمعيات خيرية متميزة تقدم أعمالاً تطوعية بمبادرات نوعية، ومن ذلك الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) والتي تعد ثمرة جهود نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء وكوكبة من المختصين في المجال الاجتماعي والطبي لتقديم العلاج للمرضى الفقراء سعوديين وغيرهم من المقيمين على أرض المملكة.

وأضاف المطيري أن جمعية عناية تستخدم في تنفيذ برامجها الوسائل المبتكرة في إدراك التحدي وتفعيل المشاركات الفاعلة مع القطاع الحكومي والخاص بما يحقق ديمومة العمل وفق أساليب مبتكرة للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وتستلهم رؤية 2030 في تنفيذ برامجها.