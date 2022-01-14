الولايات المتحدة تسجِّل 855,805 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 855,805 إصابات جديدة و2,006 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 63,397,935، فيما بلغ عدد الوفيات 842,873.
أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية لقاح كورونا كورونا
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 855,805 إصابات جديدة و2,006 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 63,397,935، فيما بلغ عدد الوفيات 842,873.