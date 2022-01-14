الولايات المتحدة تسجِّل 855,805 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 855,805 إصابات ‏جديدة ‏و2,006 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏‏الإصابات إلى 63,397,935، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 842,873.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية لقاح كورونا كورونا

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14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443 09:14 PM

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

الولايات المتحدة تسجِّل 855,805 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 855,805 إصابات ‏جديدة ‏و2,006 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏‏الإصابات إلى 63,397,935، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 842,873.‏

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أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية لقاح كورونا كورونا

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