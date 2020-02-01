حديقتان في "شرائع مكة" بدون دورات مياه

مرتادوهما يضطرون للذهاب للمسجد المجاور

اضطر مرتادو حديقتين تَقَعان في مخطط الشرائع1 بمكة المكرمة، إلى استخدام دورات مياه مسجد مجاور لهما؛ لعدم وجود دورات مياه منذ سنوات، وسط مطالبات بضرورة إنشاء دورات مياه على وجه السرعة.

وذكر عدد من مرتادي الحديقتين الواقعتين في مخطط الشرائع 1 بمكة المكرمة، وهم: حجب العصيمي، وسالم القرشي، وحامد السواط، أن الحديقتين تفتقران لدورات مياه؛ مما يضطر مرتاديها من رجال ونساء وأطفال إلى قضاء حاجتهم في دورات مياه المسجد الواقع في الجهة المقابلة للحديقتين؛ في حين أنها تكون مغلقة؛ الأمر الذي يتطلب التواصل مع حارس المسجد.

وأشاروا إلى أنهم ناشدوا أمانة العاصمة المقدسة مرارًا وتكرارًا إنشاء دورات مياه للحديقتين؛ ولكن دون جدوى؛ موضحين أن الموقع شَهِد حوادث دهس، وطالبوا بإنشاء مطبات صناعية لتهدئة السرعة، في الطريق المحاذي.

وأكدوا أن مطالبهم المتمثلة في إنشاء دورات مياه للحديقتين، ووضع مطبات لتهدئة السرعة في الطريق المحيط بهما، لم يُنظر لها بعين الاعتبار منذ سنوات.