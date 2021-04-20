الطيران الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية وقوات الاحتلال تعتقل خمسة مقدسيين

على علو منخفض فوق منطقة مرجعيون و"متوسط" فوق جزين وقضاء بنت جبيل

واصل الطيران الإسرائيلي انتهاكه لسيادة لبنان وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بتنفيذها طلعات جوية مكثفة في مناطق عدة جنوب لبنان.

وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن تحليق الطيران الإسرائيلي بشكل مكثف على علو منخفض فوق أجواء منطقة مرجعيون وعلى علو متوسط فوق كل من منطقة جزين وسماء القطاع الأوسط من قضاء بنت جبيل.

ومن جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة مقدسيين خلال اقتحامها البلدة القديمة في القدس المحتلة، وبلدة الطور شرقاً.



وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن مخـابرات الاحتلال وشرطته اقتحمت حارة السعدية في البلدة القديمة بالقدس، واعتقلت أربعة فلسطينيين، فيما اعتقلت الخامس من بلدة الطور شرق العاصمة المحتلة.

