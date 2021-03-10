"فهد بن تركي" يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته نائبًا لأمير القصيم

رفع الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته نائبًا لأمير منطقة القصيم لمدة أربع سنوات.

وأعرب الأمير فهد بن تركي عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة, مثمنًا لأمير منطقة القصيم دعمه ومتابعته المتواصلة, سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ وأن يديم على البلاد أمنها وعزها.