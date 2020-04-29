البحرين تعلن 58 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 60 حالة

الإصابات بلغت حتى الآن 1491 بينهما 1489 حالة مستقرة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، تعافي 60 حالة كورونا إضافية، وتسجيل 58 حالة قائمة جديدة؛ منها 50 حالة لعمالة وافدة و7 حالات لمخالطين، وحالة لمواطن قادم من الخارج ضمن خطة الإجلاء.

ووفق صحيفة الوطن البحرينية، بهذه الحصيلة ارتفعت أعداد المتعافين إلى 1370 حالة، أما الإصابات فبلغت حتى الآن 1491 بينهما 1489 حالة مستقرة وحالتان في العناية، وأجرت الوزارة حتى الآن فحوصا بلغت 124 ألفاً و591 فحصاً لفيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

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29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 02:03 PM

الإصابات بلغت حتى الآن 1491 بينهما 1489 حالة مستقرة

البحرين تعلن 58 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 60 حالة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، تعافي 60 حالة كورونا إضافية، وتسجيل 58 حالة قائمة جديدة؛ منها 50 حالة لعمالة وافدة و7 حالات لمخالطين، وحالة لمواطن قادم من الخارج ضمن خطة الإجلاء.

ووفق صحيفة الوطن البحرينية، بهذه الحصيلة ارتفعت أعداد المتعافين إلى 1370 حالة، أما الإصابات فبلغت حتى الآن 1491 بينهما 1489 حالة مستقرة وحالتان في العناية، وأجرت الوزارة حتى الآن فحوصا بلغت 124 ألفاً و591 فحصاً لفيروس كورونا.

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فيروس كورونا الجديد

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