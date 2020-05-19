الآسيوي: الجمعان يشارك في حملة كسر سلسلة المرض

شارك نجم الكرة السعودية السابق محيسن الجمعان في الحلقة الجديدة من حملة #إيقاف _سلسلة_ المرض التي أطلقها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والهادفة لتحقيق التأثير الإيجابي من خلال نشر رسالة الأمل والوحدة، ضمن جهود التوعية العامة وتشجيع الناس من كل أرجاء العالم على القيام بدورهم في إيقاف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويعد الجمعان من أعظم نجوم كرة القدم السعودية، حيث شارك مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأولمبية 1984، وأسهم في التتويج بلقب كأس آسيا مرتين على التوالي عامي 1984 و1988، كما شارك مع نادي النصر السعودي في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية عام 2000.

وقال الجمعان: عندما يمر الإنسان بموقف صعب فإنه ينظر حوله بحثًا عن الإلهام، والعاملون في الخطوط الأمامية خلال هذه الجائحة كانوا مصدر الإلهام بالنسبة لنا، حيث إن مساهماتهم للمجتمع كانت ثمينة ولن ننساها على الإطلاق.

وأضاف: بعض الدول نجحت في إيقاف منحنى الوباء، ولكن المعركة ما زالت مستمرة، وأرجو من الجميع أن يحافظوا على صبرهم، ويحاولوا الاستفادة من النظام الجديد للحياة حتى تطوير لقاح للفيروس، وأذكّر الجميع بضرورة الاستمرار في عمل الخير في هذه الأوقات الصعبة، وأن ينتبهوا لصحتهم وسلامتهم.

وقام الاتحاد الآسيوي بإطلاق حملة إيقاف سلسلة المرض، عبر هاشتاغ #BreakTheChain والتي تحمل رسالة التضامن في هذه الظروف، وكذلك الترويج لقواعد الصحة العامة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، خصوصًا من خلال البقاء في المنازل وممارسة إجراءات النظافة والتعقيم، والتأكد من ترك مساحة مع الآخرين، وكذلك احترام قواعد العزل الشخصي. وقد حظيت هذه الحملة باهتمام ومتابعة وإشادة من قِبل الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وشهدت هذه الحملة بشكل متسارع مبادرة أكثر من 150 نجمًا وشخصية من أبرز وجوه كرة القدم في قارة آسيا، للمشاركة فيها، وتأكيد دعمهم لكل الجهود المبذولة لإيقاف سلسلة مرض كورونا، وما زال المزيد من النجوم يتسابقون بشكل منقطع النظير لتقديم مساهماتهم في هذه الحملة.