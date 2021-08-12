باكستان.. مقتل 3 وإصابة 2 في انفجار كبير بمصنع للأسلحة

يزود الجيش بالمعدات والذخيرة

قتل ما لا يقل عن ثلاثة باكستانيين وإصابة اثنين آخرين، في انفجار كبير وقع في مصنع رئيسي لإنتاج الأسلحة، اليوم (الخميس).



وأوضح الجيش أن الانفجار وقع في أحد مصانع الذخائر الباكستانية على بعد حوالي 40 كيلومتراً إلى شمال غرب العاصمة إسلام آباد.



وأضاف أن الانفجار كان عرضياً والوضع تحت السيطرة، وفقاً لأسوشيتد برس.



وأنشئ المصنع في الخمسينات من القرن الماضي، ويخضع لوزارة الدفاع الباكستانية ويزود الجيش بالأسلحة.