"السند" يفتتح "هيئة رياض الخبراء" ويتفقّد مشروع مركز الصفراء ببريدة

التقى الأهالي واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم ووجّه بتنفيذها في الوقت المناسب

افتتح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ مبنى هيئة محافظة رياض الخبراء بمنطقة القصيم بحضور المحافظ فهد بن حسن السلطان.

والتقى "السند"؛ المواطنين واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم ووجّه بتنفيذها، كما تجوّل في مبنى المركز واطلع على مرافقه واستمع إلى شرح كامل عن خطة تشغيل المركز ونطاق عمله والخدمات التي يوفرها والتي ستسهّل عمل الأعضاء للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة.