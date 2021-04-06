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يبدأ من يوم غدٍ الأربعاء وحتى إشعار آخر

"الغزواني": قرار إيقاف سوق "العيدابي" الشعبي إجراء احترازي مؤقت

أوضح رئيس المركز الإعلامي بمحافظة العيدابي مسعود بن علي الغزواني، أن إيقاف السوق الشعبي بالمحافظة يأتي كإجراء احترازي من فيروس كورونا، وذلك بشكل مؤقت.

وقال "الغزواني" لـ"سبق": إن "الإيقاف يبدأ من يوم غدٍ الأربعاء الموافق ٢٥ شعبان ١٤٤٢هـ إلى إشعار آخر، فيما تُقدم حظائر المواشي خدماتها للمواطنين".

وأضاف "الغزواني" أن "سوق الأعلاف متاح للجميع طوال أيام الأسبوع"، مؤكدًا أن الإيقاف من ضمن التوجيهات باتخاذ التدابير اللازمة.