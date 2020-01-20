المملكة تستضيف أولى اجتماعات رؤساء الجهات الرقابية على الأغذية عالمياً

أكدوا أهمية تطوير بيئة مستدامة للتعاون التشريعي والتعامل مع المخاطر الناشئة

أقرّ رؤساء الجهات الرقابية على الأغذية، في ختام اجتماعهم الأول الذي عُقِد في مدينة الرياض، اليوم، أهمية تطوير بيئة مستدامة للتعاون التشريعي الغذائي للتعامل مع المخاطر الناشئة المتعلقة بسلامة الغذاء والتغذية.

واتفق المشرّعون، الذين يمثلون 12 منظمة حكومية ودولية، على أجندة أولية لخطة التعاون تشمل العمل باتجاه تطوير طرق تقييم المكونات الجديدة في الغذاء، والتركيز على الاستخدام الأمثل للموارد من خلال تنفيذ برامج تفتيش معتمدة على تقييم المخاطر، إضافة إلى المشاركة في المبادرات التعاونية للتعامل مع التحديات في اتصالات المخاطر والمنافع، وانتشار المعلومات الخاطئة المتعلقة بالغذاء وطرق إنتاجه.

وتتضمن الخطة تقديم الدعم المستمر لهيئة الدستور الغذائي "الكودكس" من خلال توحيد الجهود والعمل المشترك، مما يدعم تقارب التشريعات الغذائية دولياً، ومواكبة التطور التقني في مجال العلوم التشريعية الغذائية حول العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي خلال كلمته في افتتاح الاجتماع: كل عام نواجه تحديات جديدة للوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية وإدارة حوادث سلامة الأغذية وممارسة الرقابة التنظيمية على الأغذية؛ بهدف حماية صحة المستهلك وضمان بيئة تجارية منصفة ومتطابقة مع الاتفاقيات التجارية الدولية.

وأضاف: مع التعقيد المتزايد لسلسلة الإمداد الغذائي واستمرار ظهور التحديات المتعلقة بالمناخ والتغير السريع في سلوك المستهلك، نعتقد أن التعاون بين الجهات الرقابية والهيئات أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وعبّر عن أمله مع بداية عام 2020، ببدء مرحلة جديدة في إدارة سلامة الأغذية من خلال هذا الاجتماع، وأن يوفر هذا الحدث لكبار المسؤولين من المنظمات ذات الأهداف المتشابهة المشاركة بصورة استراتيجية حول الخطط والتحديات وتحديد سبل التعاون.

وتستضيف المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء أولى اجتماعات رؤساء الجهات الرقابية على الأغذية، والذي يعد فريد من نوعه بعد أن تبنت مع هيئة سلامة الأغذية الأيرلندية "FSAI" ومعايير الغذاء الأسترالية النيوزيلندية "FSANZ" فكرة إقامته.

وقد حضر الاجتماع ممثلون من هيئة مواصفات الغذاء الأسترالية النيوزيلاندية، وهيئة سلامة الأغذية الإيرلندية، والهيئة الفرنسية للأغذية والبيئة والسلامة المهنية، ووكالة سلامة الأغذية اليابانية، وهيئة الأغذية السنغافورية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في المغرب، والمركز الوطني الصيني لتقييم مخاطر سلامة الغذاء، والهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت، ومنظمة الدستور الغذائي "كوديكس أليمنتاريس"، ومنظمة الأغذية والزراعة "فاو"، وتجمع السلطات الدولية لسلامة الغذاء منظمة الصحة العالمية.