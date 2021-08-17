شاهد.. صور الفئة العمرية من 12 عامًا في الحرم المكي

للمرة الأولى بعد انقطاع أكثر من سنة

بثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، مقطع فيديو، وصورًا لمن هم من في عمر 12 عامًا وما فوق وهم يؤدون نسكهم.

يأتي ذلك لأول مرة بعد انقطاع لأكثر من سنة، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية.

وكان من هم دون 18 عامًا لا يمكنون من دخول الحرم المكي الشريف، بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا. ويعد التحصين شرطًا أساسيًّا لأداء العمرة أو الصلاة في الحرمين الشريفين.