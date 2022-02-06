حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. والأرصاد ينبه

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى العاشرة مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، والخرخير، و خباش، و شرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ10 مساءً.