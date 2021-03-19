الولايات المتحدة تسجِّل 59.174 إصابة و1.517 حالة وفاة بكورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 59.174 إصابة جديدة و1.517 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 29.490.832، فيما بلغ مجموع الوفيات 536.734.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442 10:47 PM

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

الولايات المتحدة تسجِّل 59.174 إصابة و1.517 حالة وفاة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 59.174 إصابة جديدة و1.517 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 29.490.832، فيما بلغ مجموع الوفيات 536.734.

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