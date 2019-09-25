أطباء الأسنان العاطلون: تهنا بين 3 وزارات.. ومسؤول يرد: "ما لنا شغل توجهوا للخدمة المدنية"

قالوا: أمر سابق بتشكيل لجنة عليا لحل ملفهم وإلى وقتنا الحالي لم نر أي حلول فعلية

واصل أطباء الأسنان، مطالبهم لوزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية، بإيجاد حلول عاجلة وجذرية لتوظيفهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم، موضحين أن رحلة دراستهم وجهدهم والتي استمرت لسنوات طويلة تذهب بعد التخرج إدراج الرياح بسبب التجاهل.

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد كليات طب الأسنان في السعودية وصل إلى 26 كلية تُخرِّج سنويًا قرابة ثلاثة آلاف طالب وطالبة، وأن هناك حاجة إلى نحو 3500 طبيب لتشغيل أكثر من 2280 مركزًا صحيًا في مختلف المناطق، غير أن الاحتياج ظل ضعيفًا.

لجنة عليا

وقال خريجون عاطلون إن ثلاث وزارات تتقاذف المسؤولية فيما بينها عن قضية توظيفهم، وهي الصحة والخدمة المدنية والعمل، مبينين في شكوى تلقتها "سبق" أن "هناك أمرًا سابقًا بتشكيل لجنة عليا لحل ملف بطالة أطباء الأسنان، لكن للأسف وإلى وقتنا الحالي لم نر أي حلول فعلية على أرض الواقع".

لم تحل المعضلة

وأضافوا: "كل التوصيات وكل الحلول التي خرجت للملأ لم تحل المعضلة، ومنها تأهيل الأطباء للعمل بالقطاع الخاص، وأيضًا دعمهم ماديًا لفتح عيادات، خصوصًا غير أن هذه الحلول اصطدمت بمعوقات كثيرة".

العمل المسائي

ورأى الأطباء الخريجون أن الحلول تكمن في فتح المجال لأطباء الأسنان السعوديين للعمل بالمستشفيات التابعة لـ"القطاعات الحكومية"، وفتح المجال للعمل المسائي لخدمة المواطنين، وتقليص عدد المواعيد التي تمتد إلى سنوات طويلة.

عيادات بالطوارئ

وأضافوا: "من ضمن الحلول أيضًا فتح عيادة على الأقل كطوارئ للأسنان أو تعيين طبيب داخل أقسام الطوارئ بالمستشفيات لمباشرة الحالات التي تعاني آلامًا بالأسنان أو المتعلقة بأمراض الفم، وهذا غير متوفر".

مواصلة الدراسة

وتابعوا: "بجانب فتح المجال للدراسات العليا بالبورد السعودي؛ كون عدد مقاعد أطباء الأسنان بعد الأمر السامي بزيادة ٥٠ ٪‏؛ أصبح ١٩١ والطب البشري لديهم فائض كل سنة بالمقاعد، حيث إن العدد وصل لـ٣٥٠٠ مقعد بجانب السماح بالابتعاث على نطاق واسع حتى على مستوى الدول العربية، والمعترف بها بالزمالات، والتي تقدمت في هذا المجال مع خفض المخرجات سنويًا".

إجحاف القطاع الخاص

وقالوا: "تم إبرام اتفاقية سابقة بين وزارة الصحة والعمل للعمل بالقطاع الخاص، لكنها اصطدمت بمعوقات عدة من أبرزها إجبار أصحاب المنشآت على علاجات خارج تخصصاتنا وقدراتنا، والتي تحتاج إلى اختصاصي واستشاري منها التقويم والزراعة، وما شابهها من باب التطفيش والتوفير مع ضعف الرواتب".

عيادات مغلقة

وأوضحوا: "عملنا إحصائية سابقة، ووجدنا أن الكثير من العيادات الحكومية المجهزة بالكامل مغلقة، ولا يشغلها أي طبيب".

وبيّن الخريجون أنهم حاولوا التواصل بالوزارة غير أن أحد المسؤولين كان رده صاعقًا بقوله: "ما لنا شغل توجهوا للخدمة المدنية، هي المسؤولة عن التوظيف".

وكانت وزارة الصحة أشارت في وقت سابق لـ"سبق": "حول سبب ضعف الاحتياج من أطباء الأسنان بقولها إن نسبة أطباء الأسنان المقيمين في السعودية تصل إلى 100 %".

سيطرة الأجانب

وأكدت دراسة نشرتها مجلة طب الأسنان التابعة للجمعية السعودية، وتناولتها "سبق" في يناير من العام الماضي 2018، أن ٨٧ ٪ من أطباء الأسنان العاملين في العيادات الخاصة بمدينة الرياض من غير السعوديين، وأن السعوديين يمثلون ١٣ ٪ في القطاع نفسه.

السورية الأعلى

وأوضحت الدراسة أن الجنسية السورية من أطباء الأسنان أعلى نسبة بمعدل ٤٠ ٪، يليها الجنسية المصرية بنسبة ١٧ ٪. كما أشارت الدراسة إلى أن عدد أطباء الأسنان الرجال ضعف النساء بالقطاع الخاص (٦٥ ٪ رجال مقابل ٣٥ ٪ نساء).‫