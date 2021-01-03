جامعة الملك خالد تُسلّم وثائق تَخَرُّج أكثر من 4900 طالب وطالبة في منازلهم

للفصل الدراسي الأول 1442هـ ضمن مبادرتها المستمرة من العام الماضي

تُواصل جامعة الملك خالد -ممثلة في عمادة القبول والتسجيل- تفعيل مبادرتها التي انطلقت العام الجامعي الماضي 1441هـ، بتسليم وثائق الخريجين والخريجات في منازلهم؛ حيث يتم إيصال وثائق التخرج للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ إلى منازل الخريجين والخريجات.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أنه سيتم توصيل الوثائق إلى العنوان الوطني للخريج عبر الشركة الناقلة؛ استكمالًا للاتفاقية المبرمة بين العمادة والناقل.

وأشار "القرني" إلى أن الجامعة ستتكفل بدفع الرسوم، وسيتم خلال هذا الفصل إرسال نحو 3689 وثيقة لخريجي درجة البكالوريوس، و1226 وثيقة لخريجي درجة الدبلوم؛ لافتًا إلى أنه بإمكان الخريجين والخريجات طباعة نسخة طبق الأصل من الوثيقة والسجل الأكاديمي عبر البوابة "أكاديميا"؛ منوهًا بأهمية تحديث العنوان الوطني من خلال البوابة الإلكترونية "أكاديميا"، تلافيًا لحدوث أي تأخر في تسليم الوثائق.