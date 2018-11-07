"آل الشيخ" يستعرض مشاريع رؤية 2030 مع فريق برنامج التحول الوطني

ناقش الإطار الاستراتيجي وأبرز التحديات ومؤشرات الأداء

عقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اجتماعاً بمكتبه في الوزارة، اليوم مع فريق الرؤية والتحول الوطني، اطلع خلاله على أعمال وإنجازات مكتب تحقيق رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني بالوزارة، خلال المدة الماضية.

وأوضح المدير العام لمكتب تحقيق الرؤية (VRO)، الدكتور صالح بن أحمد الزهراني أنه تم خلال اللقاء عرض نظام إدارة المشاريع EPM تمهيداً لإطلاقه وتدشينه، والتطرق للخطة الاستراتيجية للوزارة، وأبرز معالمهما ومراحل تطورها.

وأضاف الدكتور "الزهراني" أنه تم الاتفاق على إيجاد فريق مراقبة الأداء من خلال تقارير إدارة المشاريع، التي يديرها مكتب تحقيق الرؤية، والتأكيد على تطوير قيادات الرؤية، وما تم مع مركز أداء في هذا الشأن.

وأشار "الزهراني" إلى أن الوزير "آل الشيخ" وجّه فريق مكتب تحقيق الرؤية بضرورة المتابعة الدقيقة لأداء قطاعات الوزارة فيما يتعلق بمستهدفات الرؤية بدقة وسرعة فائقة.