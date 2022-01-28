حتى الخامسة مساءً.. رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة، ومحافظات ومراكز: الحناكية والمهد واليتمة ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

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28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443 01:17 PM

تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

حتى الخامسة مساءً.. رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة، ومحافظات ومراكز: الحناكية والمهد واليتمة ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

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