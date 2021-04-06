اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط

التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين"

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط.



وقال تحالف دعم الشرعية: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".