اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط

التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين"

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط.

وقال تحالف دعم الشرعية: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة خميس مشيط

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06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442 10:51 PM

التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين"

اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط.

وقال تحالف دعم الشرعية: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

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قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة خميس مشيط

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