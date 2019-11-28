محتجون عراقيون يضرمون النار في القنصلية الإيرانية بالنجف

السلطات أعلنت حظر التجول بعد وقت قصير من الواقعة

قالت الشرطة ومصادر بالدفاع المدني إن محتجين عراقيين اقتحموا القنصلية الإيرانية في مدينة النجف بجنوب العراق وأضرموا فيها النار، اليوم الأربعاء، وفقًا لرويترز.

وفى التفاصيل، أوضحت المصادر أنه تم إجلاء العاملين بالقنصلية قبل الحادث، فيما ذكرت وسائل إعلام رسمية أن السلطات أعلنت حظر التجول بعد وقت قصير من الواقعة.

