محتجون عراقيون يضرمون النار في القنصلية الإيرانية بالنجف

السلطات أعلنت حظر التجول بعد وقت قصير من الواقعة

قالت الشرطة ومصادر بالدفاع المدني إن محتجين عراقيين اقتحموا القنصلية الإيرانية في مدينة النجف بجنوب العراق وأضرموا فيها النار، اليوم الأربعاء، وفقًا لرويترز.

وفى التفاصيل، أوضحت المصادر أنه تم إجلاء العاملين بالقنصلية قبل الحادث، فيما ذكرت وسائل إعلام رسمية أن السلطات أعلنت حظر التجول بعد وقت قصير من الواقعة.

العراق النجف القنصلية الإيرانية بالنجف

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28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441 12:00 AM

السلطات أعلنت حظر التجول بعد وقت قصير من الواقعة

محتجون عراقيون يضرمون النار في القنصلية الإيرانية بالنجف

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت الشرطة ومصادر بالدفاع المدني إن محتجين عراقيين اقتحموا القنصلية الإيرانية في مدينة النجف بجنوب العراق وأضرموا فيها النار، اليوم الأربعاء، وفقًا لرويترز.

وفى التفاصيل، أوضحت المصادر أنه تم إجلاء العاملين بالقنصلية قبل الحادث، فيما ذكرت وسائل إعلام رسمية أن السلطات أعلنت حظر التجول بعد وقت قصير من الواقعة.

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العراق النجف القنصلية الإيرانية بالنجف

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