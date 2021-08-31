أمانة جدة تغلق 16 منشأة مخالفة للإجراءات الوقائية

نفذت 3417 جولة رقابية مع عدد من الجهات المعنية

أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، أمس، 16 منشأة مخالفة للإجراءات الوقائية من خلال 3417 جولة رقابية قامت بها الأمانة، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية.

ورصدت الفرق الميدانية خلال جولاتها الرقابية 20 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وعدد من مخالفات التعليمات الوقائية.

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31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 04:45 PM

نفذت 3417 جولة رقابية مع عدد من الجهات المعنية

أمانة جدة تغلق 16 منشأة مخالفة للإجراءات الوقائية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، أمس، 16 منشأة مخالفة للإجراءات الوقائية من خلال 3417 جولة رقابية قامت بها الأمانة، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية.

ورصدت الفرق الميدانية خلال جولاتها الرقابية 20 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وعدد من مخالفات التعليمات الوقائية.

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