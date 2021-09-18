إندونيسيا تقضي على "الداعشي" الأول على قائمة مطلوبيها

داهمت "كالورا" في منطقة جبلية

قتل الجيش الإندونيسي، اليوم (السبت)، علي كالورا المتطرف الذي يتصدر قائمة الإرهابيين المطلوبين في البلاد والمرتبطين بتنظيم "داعش".

وأوضح العميد قائد منطقة سولاوسي فريد مكروف، أن "كالورا" قتل مع إرهابي آخر في تبادل لإطلاق النار.





وأضاف أن الإرهابي الآخر يدعى جاكا رمضان، وفقاً لـ"أسوشيتد برس".

وبين أن الإرهابيين قتلا خلال مداهمة نفذت مساء اليوم على يد فريق مشترك من عناصر الجيش والشرطة في مديرية باريغي الجبلية بمقاطعة سولاوسي الوسطى، المتاخمة لمديرية بوسو التي تعتبر معقلا للمتطرفين في المقاطعة.