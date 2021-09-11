رياح وأتربة وموج مرتفع.. "الأرصاد" ينبّه ينبع

مع تدنٍ في مدى الرؤية في حالة تستمر لـ ٦ مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة ينبع -بمشيئة الله-، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١٠ صباحاً تستمر حتى الساعة ٦ مساءً.

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11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443 10:30 AM

مع تدنٍ في مدى الرؤية في حالة تستمر لـ ٦ مساءً

رياح وأتربة وموج مرتفع.. "الأرصاد" ينبّه ينبع

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة ينبع -بمشيئة الله-، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١٠ صباحاً تستمر حتى الساعة ٦ مساءً.

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