





0

مع تدنٍ في مدى الرؤية في حالة تستمر لـ ٦ مساءً

رياح وأتربة وموج مرتفع.. "الأرصاد" ينبّه ينبع

397

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة ينبع -بمشيئة الله-، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١٠ صباحاً تستمر حتى الساعة ٦ مساءً.