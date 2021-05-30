"الصحة": تسجيل 907 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1201 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 30 مايو 2021، تسجيل 907 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 449191 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1201 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 432138 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7347 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9706 والحالات الحرجة 1408 حالة.