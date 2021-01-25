#وزارة_الطاقة تُطلق هويتها الجديدة.. و"عبدالعزيز بن سلمان": لا نخشى التحدي بل نقدم عليه

الوزير: سنعمل عبر برنامج استدامة الطلب على المواد الهيدروكربونية واستحداث أنماط جديدة

قالت #وزارة_الطاقة، اليوم، إنها تُطلق هويتها الجديدة التي تعبّر عن مواكبتها للتطورات في صناعة الطاقة ومستقبلها، ودورها المحوري في تحقيق مستهدفات #رؤية_السعودية_2030.

وأكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد كان له دور رئيس في تمكين المالية العامة وساهم في إنشاء لجنة عليا لشؤون مزيج الطاقة.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال حفل إطلاق الهوية الجديدة لوزارة الطاقة: إننا كسعوديين لا نخشى التحدي بل نقدم عليه، حيث سنعمل عبر برنامج استدامة الطلب على المواد الهيدروكربونية إضافة إلى استحداث أنماط جديدة لاستغلال البترول والغاز.

وبيّن وزير الطاقة أنهم سيسعون لإحلال الطاقة الشمسية محل السوائل البترولية. مضيفاً أن برنامج مزيج الطاقة يسهم في تعزيز الموارد الاقتصادية.