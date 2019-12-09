بعد قليل.. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة في جلسة استثنائية

ينتظر أن يتم إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1441/ 1442هـ (2020م) مساء اليوم الاثنين.

ووفقاً لقناة "الإخبارية" سيتم إقرار الميزانية خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.