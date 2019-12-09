بعد قليل.. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة في جلسة استثنائية

ينتظر أن يتم إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1441/ 1442هـ (2020م) مساء اليوم الاثنين.
ووفقاً لقناة "الإخبارية" سيتم إقرار الميزانية خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.مجلس الوزراء الملك سلمان بن عبدالعزيز الميزانية العامة للدولة
ينتظر أن يتم إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1441/ 1442هـ (2020م) مساء اليوم الاثنين.
ووفقاً لقناة "الإخبارية" سيتم إقرار الميزانية خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.