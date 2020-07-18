"في قبضة رجال الأمن".. الأمن العام يبث فيديو لعمليات توقيف

كشف عن الإطاحة بعدد من مرتكبي الجرائم في الفترة الماضية

استعرض الأمن العام، في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن" أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة مواطنين ومقيم من جنسية عربية قاموا بسرقة مبلغ مالي قدره 599 ألف ريال من داخل مركبة أثناء توقفها أمام أحد البنوك.

وأورد المقطع القبض على ثلاثة وافدين من جنسية آسيوية يحتجزون مقيماً من بني جلدتهم وابتزازهم لذويه في بلاد بدفع مبلغ مالي لإخلاء سبيله.

وتضمن مقطع فيديو الأمن العام القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة مواطنين يقومون بجرائم سلب تحت تهديد السلاح وسرقة المركبات والمحلات التجارية ووضع لوحات مسروقة على مركباتهم لاستخدامها في تنفيذ جرائمهم.

ولفت كذلك إلى أنه تم القبض على مواطنين يقومان بعدة جرائم تمثلت بانتحال صفتي رجل أمن وموظف حكومي والاستيلاء على مبالغ مالية من العمالة الوافدة في أحياء متفرقة.

وبحسب المقطع فقد قُبض على ثلاثة مواطنين ومقيمين من جنسية عربية يقومون باحتجاز مقيم والتعدي عليه بالضرب وتصويره وطلب مبلغ مالي من أحد أقاربه مقابل إخلاء سبيله لوجود خلافات مالية سابقة بينهم.

وتم القبض على ثلاثة مواطنين يقومون بارتكاب 47 قضية جنائية منها سرقات من المنازل، ومركبات وسلب العمالة بعد انتحالهم لصفة رجال الأمن في أحياء متفرقة.

كما تم القبض على تشكيل عصابي مكون من 8 وافدين من جنسية آسيوية امتهنوا أساليب نصب واحتيال بادعاءات وهمية عبر رسائل نصية غير موثوقة، تتضمن إيقاف بطاقات بنكية أو الفوز بجوائز نقدية، استدرجوا بها ضحاياهم وتوصلوا من خلالها إلى البيانات السرية لحساباتهم البنكية وتحويل الأموال وإجراء سحوبات نقدية.

وتناول المقطع الإشارة إلى القبض على تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص منهم 6 مواطنين وشخصين من جنسية عربية ينتحلون صفة رجل أمن، يدخلون منزل مقيم ويحتجزونه وأفراد أسرته وسرقة خزنة بها مبلغ مالي يقدر 2.300.000 ريال ومصوغات ذهبية تقدر قيمتها 250.000 ريال.

وكشف الفيديو عن القبض على مواطن متهم بقضية قتل سابقة وأثناء القبض عليه حاول الهروب وقام بسلب مركبة أحد المواطنين تحت تهديد السلاح.