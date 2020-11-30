"الأرصاد": أمطار رعدية على حائل تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتستمر حتى 8 مساءً

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، ‏هطول أمطار ‏رعدية ‏مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ‏على ‏منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الثامنة ‏مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار ‏رعدية

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30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 12:26 PM

قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتستمر حتى 8 مساءً

"الأرصاد": أمطار رعدية على حائل تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، ‏هطول أمطار ‏رعدية ‏مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ‏على ‏منطقة ‏حائل، ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الثامنة ‏مساءً.

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار ‏رعدية

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