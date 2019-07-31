غرق عبارة إيرانية في مياه منطقة عسلوية

كانت متجهة من الشارقة إلى ميناء دير

غرقت عبارة إيرانية على متنها طاقم مكون من 5 أشخاص، كانت متجهة من الشارقة بالإمارات إلى ميناء دير الإيراني، وتم إنقاذ 3 من الطاقم، فيما بقي اثنان في عداد المفقودين، وتم العثور على العبارة التي غرقت في مياه منطقة عسلوية التابعة لإيران.

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31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440 05:32 PM

كانت متجهة من الشارقة إلى ميناء دير

غرق عبارة إيرانية في مياه منطقة عسلوية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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غرقت عبارة إيرانية على متنها طاقم مكون من 5 أشخاص، كانت متجهة من الشارقة بالإمارات إلى ميناء دير الإيراني، وتم إنقاذ 3 من الطاقم، فيما بقي اثنان في عداد المفقودين، وتم العثور على العبارة التي غرقت في مياه منطقة عسلوية التابعة لإيران.

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