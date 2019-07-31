غرق عبارة إيرانية في مياه منطقة عسلوية

غرقت عبارة إيرانية على متنها طاقم مكون من 5 أشخاص، كانت متجهة من الشارقة بالإمارات إلى ميناء دير الإيراني، وتم إنقاذ 3 من الطاقم، فيما بقي اثنان في عداد المفقودين، وتم العثور على العبارة التي غرقت في مياه منطقة عسلوية التابعة لإيران.
كانت متجهة من الشارقة إلى ميناء دير
غرقت عبارة إيرانية على متنها طاقم مكون من 5 أشخاص، كانت متجهة من الشارقة بالإمارات إلى ميناء دير الإيراني، وتم إنقاذ 3 من الطاقم، فيما بقي اثنان في عداد المفقودين، وتم العثور على العبارة التي غرقت في مياه منطقة عسلوية التابعة لإيران.