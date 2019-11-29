"الغامدي" إلى رتبة "مقدم" بمكة

قلّد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، مدير شعبة قضايا الاعتداء على المال بالمديرية المقدم محمد بن أحمد الغامدي رتبته الجديدة "مقدم".

وعبر "الغامدي" عن اعتزازه بالترقية، مشيراً إلى أنها حافز لمضاعفة الجهود لخدمة الدين والوطن.

الغامدي رتبة "مقدم" بمكة المكرمة

1

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441 03:09 PM

"الغامدي" إلى رتبة "مقدم" بمكة

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

0 887

قلّد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، مدير شعبة قضايا الاعتداء على المال بالمديرية المقدم محمد بن أحمد الغامدي رتبته الجديدة "مقدم".

وعبر "الغامدي" عن اعتزازه بالترقية، مشيراً إلى أنها حافز لمضاعفة الجهود لخدمة الدين والوطن.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الغامدي رتبة "مقدم" بمكة المكرمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019