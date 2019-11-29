"الغامدي" إلى رتبة "مقدم" بمكة

قلّد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، مدير شعبة قضايا الاعتداء على المال بالمديرية المقدم محمد بن أحمد الغامدي رتبته الجديدة "مقدم".

وعبر "الغامدي" عن اعتزازه بالترقية، مشيراً إلى أنها حافز لمضاعفة الجهود لخدمة الدين والوطن.