"الجبير" يستعرض مع وكالة الأنباء الألمانية التطورات التي تشهدها المملكة

بحث العلاقات التاريخية وأبرز القضايا الإقليمية والدولية

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر إقامته ببرلين اليوم، لقاءً صحافياً مع وكالة الأنباء الألمانية DPA، وذلك على هامش زيارة معاليه الرسمية لجمهورية ألمانيا الاتحادية.



‏‎واستعرض خلال اللقاء، العلاقات التاريخية التي تجمع المملكة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، ووجهة نظرها تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وكذلك التطورات التي تشهدها المملكة في المجالات كافة، وبرامجها وخططها في رئاستها لمجموعة العشرين.