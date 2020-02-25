"الجوازات" تشارك الأشقاء في الكويت احتفالهم.. #السعودية_تحتفي_بالكويت

احتفلت بمنفذ الرقعي بذكرى اليوم الوطني الـ59 وتفاعل بمطار الملك عبدالعزيز

قدّمت الجوازات السعودية لقيادة وشعب دولة الكويت الشقيقة أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الكويتي الـ59 ويوم التحرير29، متمنية دوام الأمن والاستقرار.

وتحتفل الجوازات السعودية بمنفذ الرقعي مع الأشقاء في دولة الكويت بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الكويتي الـ59، داعية الله تعالى أن تبقى الكويت في رخاء وتقدم وازدهار.

وتُشارك الجوازات السعودية الأشقاء في دولة الكويت أفراحهم بهذه المناسبة، من خلال تفاعل مطار الملك عبدالعزيز بجدة مع المسافرين القادمين والمغادرين.