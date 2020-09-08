شرطة الجوف تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة

جولات ميدانية وزيارة مستمرة للأماكن العامة ومراقبة الأسواق والتجمعات

تتابع شرطة منطقة الجوف خلال جولاتها الميدانية، التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي أثناء التسوق والتجمعات.

وتقوم شرطة الجوف بتحرير المخالفات بحق المخالف في حال لم يتبع الإجراءات الاحترازية؛ وذلك من خلال الزيارة المستمرة للأماكن العامة التي يقصدها سكان المنطقة.