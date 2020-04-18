بعد صدمة الـ5 آلاف إصابة .."بوتين" يأمر بتقديم توقعات يومية لانتشار "كورونا"

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته بتقديم توقعات يومية لنطاق انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، مع تسجيل روسيا لما يقرب من 5 آلاف حالة إصابة جديدة في يوم واحد، حسبما أفادت اليوم (السبت)، قناة روسيا اليوم.
وأوضحت القناة أن عدد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 313 شخصًا إثر تسجيل 40 وفاة خلال الليل، بعدما سجل البلد زيادة يومية قياسية في عدد الحالات الجديدة، وفقًا لـ"فرانس 24".
وأعلنت السلطات تسجيل 4785 حالة جديدة على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 36793 حالة.فيروس كورونا الجديد الرئيس الروسي
حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 313
أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته بتقديم توقعات يومية لنطاق انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، مع تسجيل روسيا لما يقرب من 5 آلاف حالة إصابة جديدة في يوم واحد، حسبما أفادت اليوم (السبت)، قناة روسيا اليوم.
وأوضحت القناة أن عدد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 313 شخصًا إثر تسجيل 40 وفاة خلال الليل، بعدما سجل البلد زيادة يومية قياسية في عدد الحالات الجديدة، وفقًا لـ"فرانس 24".
وأعلنت السلطات تسجيل 4785 حالة جديدة على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 36793 حالة.