حالة مطرية قوية في السعودية خلال ساعات.. هذه تفاصيلها

تشمل العاصمة الرياض

توقَّع موقع "طقس العرب" بدء تشكُّل سُحب ركامية رعدية ممطرة خلال ساعات صباح يوم السبت في المناطق الشرقية من السعودية، إضافة إلى دول قطر والبحرين، وأجزاء واسعة من دولة الإمارات، تمتد إلى المناطق الداخلية من المملكة العربية السعودية، وتشمل العاصمة الرياض.



كما أشار موقع "طقس العرب" إلى تخاريج بحرية أيضًا متوقعة في الوقت ذاته في المرتفعات والمناطق الجنوبية الغربية من السعودية، وبدء هطول أمطار رعدية في الجزء الشمالي الغربي.



وكان عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية، قد توقَّع هطول أمطار ديمية شبه غزيرة خلال الـ 36 ساعة القادمة على عدد من مناطق السعودية، منها: الرياض والشرقية.



وقال "الحصيني": "‏هناك إجماع من النماذج العددية للطقس على وجود حالة ممطرة مميزة على أجزاء واسعة من السعودية، تشمل مناطق الرياض ومكة والشرقية والباحة وجازان وعسير والقصيم والشمالية والجوف، تمتد إلى أجزاء من تبوك والمدينة، خاصة السواحل - إن شاء الله -. والحالة تعتبر حالة ارتدادية، وتشمل منطقة حائل".



وتابع "الحصيني": "الحالة الممطرة بدايتها مساء اليوم الجمعة، وتستمر حتى يوم السبت 5/ 28، ويوم الأحد 1443/ 5/ 29هـ -إن شاء الله-".



وأضاف: "الأمطار المتوقعة رعدية -إن شاء الله-، ومتفاوتة من مكان إلى آخر، خفيفة إلى غزيرة أحيانًا، مع حبات بَرَد، وفرصة سيول، ويُتوقَّع أن تمتد لنواحي الكويت والبحرين وقطر والإمارات وعُمان".